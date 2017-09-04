США: «Ким Чен Ын хочет войны»

Своими действиями северокорейский лидер Ким Чен Ын добивается войны, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает РИА Новости.

«Злоупотребление Ким Чен Ына ракетами и ядерные угрозы показывают, что он добивается войны. Война — не то, что хотят США, и мы не хотим ее, но будем защищать наших союзников и свою территорию», — сказала Хейли.

Она призвала Совбез ООН к максимально жестким мерам против КНДР.

«Хочу сказать членам СБ ООН: с нас хватит. Постепенный подход мы опробовали, и несмотря на наилучшие намерения, он не сработал. Мы участвовали во множестве прямых и многосторонних переговоров с режимом Северной Кореи, и раз за разом они не работали», — сказала Хейли.

По ее словам, любую страну, ведущую бизнес с КНДР, следует считать пособником северокорейской ядерной программы.