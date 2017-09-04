В Турции освобождена гражданка Германии

Власти Турции освободили одного из двух граждан Германии, задержанных в аэропорту Антальи 31 августа. Сообщение об этом распространил МИД ФРГ в понедельник, 4 сентября, передает Дойче велле.

"Адвокат одного из задержанных сообщил нам, что его клиент был отпущен на свободу без каких-либо дополнительных условий", - заявил представитель МИД.

По данным ведомства, 31 августа в аэропорту была задержана супружеская пара из Германии. Немецкая медиакомпания WDR позже сообщила, что супруги занимаются бизнесом и являются гражданами ФРГ турецкого происхождения. После допроса женщину отпустили на свободу, ее муж остается в камере предварительного заключения. Расследование в отношении обоих супругов продолжается, дело передано в прокуратуру.