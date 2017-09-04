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В Кремле не комментируют заявления Кадырова

 

В Кремле пока не ознакомились с заявлениями главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации в Мьянме, но мусульмане во всем мире эмоционально реагируют на ситуацию в этой стране, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Я вам скажу честно, я читал про различные высказывания. Их сейчас много делается. Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают эти события в Мьянме, но все-таки у меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично. Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку. Пока не буду этого делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к словам Кадырова о том, что он может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы.

Песков уточнил, что не видел сообщений о том, чтобы кто-то из протестующих упоминал про джихад. "Честно говоря, это, наверно, вопрос правоохранительных органов. Я еще раз повторяю, поскольку мы находимся сейчас в Сямэне, отсюда очень сложно об этом говорить, поэтому я бы избежал каких-либо комментариев на этот счет", — пояснил он.

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