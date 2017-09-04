Сергей Хрущев: «Передача Крыма Украине — правильное решение»

Передача Крыма Украине в 1954 году была структурным и правильным решением. Об этом сказал сын Никиты Хрущева, профессор Университета Брауна в США Сергей Хрущев в интервью 112 телеканалу.

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине. Когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали», — заявил он.

По словам Хрущева-младшего, в этом решении отца не было никакой политики и «попытки ублажить украинскую бюрократию». Профессор опроверг и существовавшие предположения, что Крым был своеобразным подарком его матери, родившейся на Западной Украине.

«Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — цитирует телеканал слова профессора.