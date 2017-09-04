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Чавушоглу: Турция по-прежнему хочет вступить в Евросоюз

 

Турция по-прежнему хочет вступить в Евросоюз, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Мы хотим быть членом Евросоюза, это по-прежнему наша стратегия, наш выбор", — сказал Чавушоглу, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.

Отвечая на продолжающиеся со стороны европейских властей обвинения Анкары в нарушении прав человека, министр обратил внимание на то, что во Франции после терактов было введено чрезвычайное положение, которое неоднократно продлевалось, но в то же время подобный режим в Турции считается в ЕС неприемлемым.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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