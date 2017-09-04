Узбекистан вдвое девальвировал нацвалюту

Центробанк Узбекистана с 5 сентября установил официальный валютный курс доллара в размере 8,1 тысячи сумов за один доллар, передает РИА Новости.

На минувшей неделе стоимость одного доллара, по данным ЦБ, составляла 4210,35 сума. В августе девальвация сума колебалась в среднем в пределах 3%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в минувшие выходные подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.