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Узбекистан вдвое девальвировал нацвалюту

 

Центробанк Узбекистана с 5 сентября установил официальный валютный курс доллара в размере 8,1 тысячи сумов за один доллар, передает РИА Новости.

На минувшей неделе стоимость одного доллара, по данным ЦБ, составляла 4210,35 сума. В августе девальвация сума колебалась в среднем в пределах 3%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в минувшие выходные подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

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