В Германии женщина впервые будет судить футбольный матч

В Германии женщина назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата по футболу между берлинской "Гертой" и бременским "Вердером". Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, 38-летняя Бибиана Штайнхаус вошла в список из 23 судей, отобранных для обслуживания матчей высшего дивизиона чемпионата Германии. Официальный список будет опубликован в четверг.

Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она обслуживала финал чемпионата мира среди женщин и матчи женского олимпийского турнира, а также Лиги чемпионов.