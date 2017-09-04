Десятки геев из Чечни тайно въехали в Канаду

Федеральное правительство Канады в рамках уникальной секретной программы эвакуировала два десятка гомосексуалов из Чечни. Тайной операцией руководила лично глава МИД Христя Фриланд, пишет The Globe and Mail.

Согласно сообщению, за три последних месяца 22 представителям нетрадиционной ориентации удалось покинуть пределы РФ.

«Программа держалась правительством в строжайшем секрете в течение месяцев. НПО, которые были вовлечены, также хранили молчание, опасаясь, что любые утечки могут навредить людям, которым они пытались помочь», — говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Ранее телеканал CBC сообщил, что из 35 человек, за которых ходатайствовала организация Rainbow Railroad, 31 получил убежище в Канаде. При этом «главную роль» в судьбе сбежавших из России геев играло канадское правительство.