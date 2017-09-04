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Дамаск восстановил контроль над нефтегазовыми месторождениями на востоке

 

Власти Сирии заявили в понедельник, что правительственная армия и ее союзники подступают к городу Дейр-эз-Зор на востоке страны, который на протяжении последних трех лет находится под контролем группировки «Исламское государство», сообщает Голос Америки со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийскую обсерваторию прав человека.

Сирийские силы находятся на расстоянии 10 км от осажденной правительственной авиабазы, которая является ключевым аванпостом на подступах к городу. Государственные телеканалы передают, что войска официального Дамаска находятся на расстоянии трех км от своих товарищей.

Оценки количества оставшихся в городе жителей существенно разнятся: по данным Сирийского наблюдательного совета, по сравнению с довоенным периодом население сократилось вдвое и составляет около 150 000 человек.

Дейр-эз-Зор – важная цель для сирийского президента Башара Асада, поскольку является центром нефтяной промышленности страны. В последние месяцы по мере продвижения сирийских сил на восток правительству удалось восстановить контроль над нефтегазовыми месторождениями.

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