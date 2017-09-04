Рамзан Кадыров: «Я готов умереть за Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший о готовности пойти наперекор позиции России в случае нежелания осудить преследование мусульман в Мьянме, поблагодарил президента Владимира Путина за его слова о ситуации в этой стране. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, передает Лента.ру.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с глазу на глаз обсудили ситуацию в Мьянме и «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман».

«Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь», — написал Кадыров.

Тех, кто «интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей», руководитель северокавказской республики охарактеризовал как людей, которые «находятся в глубокой моральной яме».

Он заявил, что в своих действиях в первую очередь руководствуется «нормами поведения истинного мусульманина», в данном случае защищая нуждающихся в помощи. «В своей жизни я боюсь только Аллаха», — отметил Кадыров.