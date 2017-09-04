Роберт Просинечки о крупной победе над Сан-Марино

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки поделился впечатлениями после победы команды над Сан-Марино (5:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

«В первую очередь хочу поздравить азербайджанский народ с Гурбан байрамы. Посвящаем победу всему Азербайджану, - говорит хорватский специалист. - Мы показали, что можем играть в хороший футбол. Мы полностью контролировали игру. После двух-трех голов команда не остановилась, продолжала забивать. Приятно, что после поражения в Норвегии смогли собраться и победить. Насколько я знаю, впервые сборная Азербайджана забила пять голов.

Я доволен игрой Тамкина Халилзаде. Он активно подключался к атакам. Это был его дебют, я доволен.

Нас ждут два матча. Сначала сыграем дома с Чехией. В гостях мы сыграли с ними вничью, дома хотим тоже заработать очки. Потом будет выезд в Германию? Давайте не обманывать себя. Это одна из лучших команд мира. Целью будет достойно сыграть там».

Просинечки также был задан вопрос о желтой карточке, полученной в игре с норвежцами Дмитрием Назаровым. Не была ли она специальной, чтобы пропустить игру с Сан-Марино и обнулить количество предупреждений?

«Я никогда не говорю игрокам, чтобы они получали желтые карточки и пропускали игры. Сделал ли это Дима сам – не знаю. Это надо у него спросить. Я такого указания не давал».

Далее хорватский специалист говорил о Ренате Дадашове, дебютировавшем в сборной, Рашаде Садыхове, забившем гол со штрафного, Руслане Абышове, которого он вопреки ожиданиям не выпустил на поле в игре с Сан-Марино, и Рамиле Шейдаеве, которому пока не удается открыть счет забитым голам за сборную Азербайджана.

«Я говорил, что постараюсь дать шанс Ренату. Так и случилось. Сыграет ли он против Чехии или Германии – посмотрим. У него большой потенциал. Возможно, в следующем цикле он чаще будет появляться на поле.

Сегодня Рашад Садыхов не допускал грубых ошибок. Рашад - важный игрок для сборной, важный человек для всего азербайджанского футбола. В следующих играх, если он даже не выйдет на поле, он будет участвовать в сборах, так как он важная часть коллектива.

Да, Руслан Абышов не вышел на поле. Согласен, я мог включить его в состав, но принял иное решение. Я думаю, что он не набрал еще полностью форму. Я знаю, как он может играть. Верю, что в «Нефтчи» он обретет оптимальные кондиции, и в будущем я дам ему возможность сыграть.

Рамиль Шейдаев сыграл хорошо. Он играет на команду, очень полезный футболист. Я ждал его гола, чтобы он обрел уверенность в себе. У него были шансы забить сегодня, но, увы, он их не использовал. Учитывая способности Рамиля, в будущем мы будем получать удовольствие от его игры. Шейдаев откроет счет голам и потом будет много забивать. У него с клубом была непонятная ситуация. Сейчас ситуация налаживается».

Главный тренер сборной Сан-Марино Пьеранджело Манцаролли заявил после игры следующее:

«Очень рады, что забили гол. Мы – маленькая страна. У нас в команде в основном молодые футболисты - 1997 и 1998 годов рождения. В каждой игре забивать у нас не получается. Сегодня удалось. Игрой я не доволен, но радует, что забили. В любом случае сегодня мы сыграли лучше, чем в первой игре против Азербайджана, когда проиграли 0:1.

Не хотим ли мы натурализовать иностранных футболистов, чтобы они играли за сборную? Нет. В Сан-Марино строгие правила. Иностранцам сложно получить наше гражданство.

Как я уже говорил вчера на предматчевой пресс-конференции, у азербайджанского футбола большие традиции. «Карабах», попав в Лигу чемпионов, это еще раз доказал».