Индия хочет добывать газ в Израиле и Ливане

Индийская государственная компания по поиску нефти и газа планирует принять участие в тендерах на поиск газовых месторождений, проводимых правительствами Израиля и Ливана, передает Newsru.co.il.
Соответствующее заявление было сделано министром нефтяной промышленности Индии Дармендрой Прадханом в интервью Reuters.
Отметим, что привлечение индийских компаний к поискам газа в Израиле было одной из важных тем, обсуждавшихся в ходе визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди. В конце августа с рабочим визитом Израиль посетила крупная делегация высокопоставленных представителей энергосектора Индии. В состав делегации вошли главы четырех крупных индийских компаний нефтегазовой отрасли, входящих в список Fortune 500, чиновники правительства Индии и посол Индии в Израиле Паван Капур. Членам делегации была представлена информация о тендерах на поиск нефти и газа в эксклюзивных экономических водах Израиля.