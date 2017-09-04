В Сирии погибли российские военнослужащие

Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства". Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.

По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.

"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - сообщили в Минобороны.

"Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в пресс-релизе министерства.