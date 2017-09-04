Во Франции популярны авиаперевозки типа Uber

Во Франции набирает популярность сервис авиаперевозок, основанный на модели Uber. Более 300 тысяч пилотов-любителей предлагают перевезти всех желающих с одного аэродрома на другой быстро и недорого, сообщает Евроньюс.

На сайте сервиса Wingly можно купить как путешествие с одного аэродрома на другой, так и воздушную прогулку.

Новый сервис гарантирует пассажирам не только скорость, но и захватывающий вид из окна – так как до заоблачных высот маленькие самолеты пилотов-любителей обычно не поднимаются.