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Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

 

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее, говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Белый дом также подтвердил, что Трамп одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.

"Трамп и Мун Чжэ Ин пообещали укрепить совместные военные возможности. Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", — говорится в сообщении Белого дома.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР.

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