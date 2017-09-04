Азербайджан в судебном порядке начал разбирательство против французского общественного телеканала France 2 и журналиста Элизы Люси, которая назвал режим Азербайджана - «диктатурой». Об этом сообщает издание StandardRepublic.

Как выяснилось, в сентябре 2015 года, журналисты France 2 (помимо Элизы Люси упоминается еще и Лоран Ришар) подготовили предвзятый репортаж, фактически оклеветав Азербайджан.

Адвокат азербайджанской стороны Оливье Пардо осудил вышедший в эфир репортаж, который «не отражает реальное положение дел в Азербайджане».

Азербайджан запросил символическую компенсацию в размере одного евро. Обеим журналистам же грозит штраф в размере 12000 евро.

Представитель защиты канала Жан Кастеллян в свою очередь, заявил, что поднимает процессуальный вопрос о недопустимости иска, так как Азербайджан – государство и не может считаться гражданским лицом. Следовательно, дело о диффамации должно быть отклонено.