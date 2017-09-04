Названа самая счастливая страна мира

Норвегия - страна с самым счастливым населением, говорится в исследовании, проведенном британским журналом The Spectator, передает Интерфакс.

В составленном издании рейтингом второе и третье места заняли Дания и Исландия соответственно.

Примечательно, что по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти первые три страны занимают шестое, 20-е и 16-е места соответственно.

В рейтинге счастья США заняли 14-е место, вслед за ними идет Великобритания. Турция на 69-м месте.

На последнем, 122-м месте оказалась Индия.