Газпром» продает один из своих отелей

Компания «Газпром» выставила на продажу принадлежащий ей гостиничный комплекс «Пик отель» в Красной Поляне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает РБК.



«Сообщаем о намерении реализовать гостиничный комплекс «Пик Отель» <...> и приглашаем заинтересованных лиц принять участие в переговорах по вопросу приобретения данного имущества», — отмечается в заявлении «Газпрома».

Выставленный на продажу гостиничный комплекс, как уточнили представители компании, включает в себя «два гостиничных корпуса» на 94 номера общей площадью 8 280,1 кв.м, гостиницу на 12 номеров площадью 355,9 кв.м, пять вилл общей площадью 1 625,2 кв.м, семь коттеджей, а также банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки.

Стартовая цена этого лота, как поясняется в на сайте «Газпрома», составляет порядка 1 млрд руб.