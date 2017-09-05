После восьми туров в отборочной группе «С» чемпионата мира-2018 сборная Азербайджана по футболу занимает 3-е место.



Шанс сдвинуть нашу команду с этой позиции был у Норвегии и Чехии, но обе сборные проиграли свои сегодняшние матчи. Норвегия уступила в гостях Германии со счетом 0:6, а Чехия проиграла на выезде Северной Ирландии – 0:2.

Напомним, Азербайджан чуть ранее разгромил Сан-Марино с результатом 5:1.

Таким образом, за два тура до финиша отборочного турнира Германия с 24 очками занимает 1-е место. У Северной Ирландии 19 очков. Британцы гарантировали себе 2-е место в группе, дающее право принять участие в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 в Россию.

Далее идет Азербайджан, у которого 10 очков. Следом расположились Чехия (9 очков), Норвегия (7) и Сан-Марино (0).

5 октября Азербайджан примет дома Чехию и в случае победы будет иметь хорошие шансы завершить квалификацию на 3-м месте. Ранее наша сборная ни разу не заканчивала квалификацию выше 5-й позиции.