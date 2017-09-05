Подписаться на уведомления
 

Венесуэльская оппозиция на приеме у Макрона

 

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник переговоры в Париже с делегацией венесуэльской оппозиции во главе с председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

"Эта первая встреча для установления контакта прошла в отсутствие Лилиан Тинтори (лидер венесуэльской оппозиции), которой венесуэльскими властями был запрещен выезд с территории страны. Встреча позволила обменяться мнениями по поводу серьезного политического и гуманитарного кризиса, который переживает эта страна", - отметили в пресс-службе французского президента.

Как сообщили в Елисейском дворце, в беседе с оппозиционерами из Венесуэлы Макрон "осудил репрессивные меры, принятые в отношении оппозиции, и в очередной раз заявил о своей приверженности принципам правового государства и идее начала здорового демократического процесса в Венесуэле".

73 просмотров


Старости
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку пишет автор haqqin.az, политическая реабилитация
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
6 Сен 32° / 24°
7 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

В Гватемале хотят лишить президента страны иммунитета
Турецкий министр назвал ЕС Соединенными штатами Германии
В Индии слон затоптал любителя селфи Видео
Венесуэльская оппозиция на приеме у Макрона
ЧМ-2018: Азербайджан на третьем месте Чехия и Норвегия остались позади
Газпром» продает один из своих отелей
Названа самая счастливая страна мира
Азербайджан требует осудить Общественное ТВ Франции скандал
Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу
Во Франции популярны авиаперевозки типа Uber
В Сирии погибли российские военнослужащие
Индия хочет добывать газ в Израиле и Ливане
Роберт Просинечки о крупной победе над Сан-Марино
Рамзан Кадыров: «Я готов умереть за Путина»
Британская компания начала принимать оплату в биткоинах
Дамаск восстановил контроль над нефтегазовыми месторождениями на востоке
Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино 10 очков - новый рекорд; видео; обновлено
Десятки геев из Чечни тайно въехали в Канаду
В Германии женщина впервые будет судить футбольный матч
Узбекистан вдвое девальвировал нацвалюту
Вагит Алекперов купил акции «ЛУКойла» почти на миллиард
Чавушоглу: Турция по-прежнему хочет вступить в Евросоюз
Сергей Хрущев: «Передача Крыма Украине — правильное решение»
В России депутата Госдумы обвинили в поддержке террористов
В Кремле не комментируют заявления Кадырова
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться