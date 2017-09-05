Венесуэльская оппозиция на приеме у Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник переговоры в Париже с делегацией венесуэльской оппозиции во главе с председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

"Эта первая встреча для установления контакта прошла в отсутствие Лилиан Тинтори (лидер венесуэльской оппозиции), которой венесуэльскими властями был запрещен выезд с территории страны. Встреча позволила обменяться мнениями по поводу серьезного политического и гуманитарного кризиса, который переживает эта страна", - отметили в пресс-службе французского президента.

Как сообщили в Елисейском дворце, в беседе с оппозиционерами из Венесуэлы Макрон "осудил репрессивные меры, принятые в отношении оппозиции, и в очередной раз заявил о своей приверженности принципам правового государства и идее начала здорового демократического процесса в Венесуэле".