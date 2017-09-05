Турецкий министр назвал ЕС Соединенными штатами Германии

Министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик прокомментировал телевизионные предвыборные дебаты в ФРГ, назвав страну Соединенными штатами Германии, намекая на агрессивную политическую риторику немцев в духе их заокеанского партнера, сообщает Лайф.

"Видимо, у политиков Германии нет других забот, кроме как пытаться превратить тему Турции и вопрос кризиса беженцев в ключевой вопрос внутриполитических баталий. В Берлине считают ЕС Соединенными штатами Германии", — написал Челик в своем твиттере.

Министр также призвал Германию отказаться от резких выпадов в сторону Турции и выразил уверенность, что хорошие отношения в интересах обеих стран.