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В Гватемале хотят лишить президента страны иммунитета

 

Верховный суд Гватемалы направил запрос на лишение президента страны Джимми Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных нарушений в ходе выборов 2015 года, пишет издание Infobae.

Решение суда связано с расследованием главы международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН Ивана Веласкеса.

Когда Веласкес проводил расследование в отношении Моралеса по делу о возможных коррупционных преступлениях при финансировании его партии, Моралес объявил его персоной нон грата и распорядился выслать колумбийского судью из страны.

Еще 25 августа Веласкес и генпрокурор Гватемалы Тельма Олдана начали процесс по лишению Моралеса иммунитета. Запрос на лишение президента иммунитета был одобрен конституционным судом, для окончательного принятия решения о снятии иммунитета за решение необходимо проголосовать 2/3 конгресса. 

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В Гватемале хотят лишить президента страны иммунитета
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