Король Саудовской Аравии едет в Россию

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в октябре совершит визит в Москву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и Эр-Рияде.

«В Персидском заливе накопилось много проблем. Россия пытается внести свой вклад в разрешение конфликтов в регионе, начиная c катарского кризиса, в котором Саудовская Аравия принимает непосредственное участие, до серьезных разногласий арабских стран Залива с Ираном», — заявил источник в российских дипломатических кругах.

Уже достигнуты принципиальные договоренности по визиту в Россию короля Салмана, обсуждаются детали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит монарха прорабатывается, однако не уточнил конкретную дату.