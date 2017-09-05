Американский сенатор: «Программа Касперского — угроза для нацбезопасности США»

Сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин назвала программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» «угрозой» для национальной безопасности США. Об этом она заявила в своей статье, опубликованной на сайте The New York Times, передает РБК.

«Кремль вмешался в наши президентские выборы, ведет кибервойну против наших союзников по НАТО и ищет возможности использовать подобную тактику против демократии во всем мире», — считает Шахин. «Почему тогда федеральные агентства, правительства штатов, власти США и миллионы американцев неосознанно приглашают эту угрозу в свои кибер-сети и безопасные пространства?» — возмутилась она.

Сенатор добавила, что в настоящий момент она готовит законопроект, который поддерживают Демократическая и Республиканская партии США. Законопроект запрещает правительству пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского», уточнила Шахин.