Россия начала масштабные военные учения на Кавказе

Более 2,5 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на Северном Кавказе с применением беспилотников, передает РИА Новости сообщение, сделанное начальникои пресс-службы Южного военного округа России полковником Вадимом Астафьевым.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, приступили к проведению полевого выхода… К занятиям привлечено более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники", — сказал он.

Астафьев отметил, что в ходе проведения полевого выхода военнослужащие отработают навыки ведения огня из самоходных 152-миллиметровых гаубиц, реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и 120-миллиметровых минометов по целям на различных дальностях. Для корректировки огня будут активно применяться беспилотники.

По словам Астафьева, применение беспилотников при выполнении стрельб позволит артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки на ведения огня в зависимости от погодных условий.

Астафьев добавил, что на завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.