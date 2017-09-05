Путин пошутил над Лавровым

В ожидании встречи с премьер-министром Таиланда Владимир Путин в окружении советников и главы МИД РФ Сергея Лаврова находился в одном из залов форума БРИКС. На столе рядом с российским лидером лежали оставленные кем-то документы, которые решил проверить Лавров, сообщает Life.

Это стало поводом для шутки со стороны Путина.

«Непонятно, вы где работаете, в МИД или в разведке. Какую службу возглавляете?» — пошутил Владимир Путин.

Рассмеявшись, Сергей Лавров сказал, дескать, просто «бумажечку положил».

«Секретную, надеюсь?», — спросил его Владимир Путин.