Боевики убили 400 человек в Камеруне и Нигерии

Международная организация Amnesty International заявила о сотнях жертв, убитых радикальной исламистской группировкой «Боко Харам» в Нигерии и Камеруне за последние полгода.

По данным правозащитников, с апреля по август боевики убили в обеих странах до 380 мирных жителей.

Больше половины погибших, 223 человека, — из Нигерии, при этом только в августе здесь были убиты 100 человек.

Отмечается, что цифры по обеим странам, где орудуют боевики, вдвое превысила показатель прошлого пятимесячного периода — с ноября 2016-го года по март 2017-го.