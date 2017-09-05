Министерство финансов Азербайджана в рамках реструктуризации внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) выпустило серию еврооблигаций 144A/Reg S.

"В рамках реструктуризации внешних обязательств МБА Минфин Азербайджана 1 сентября выпустил серию еврооблигаций 144A/Reg S - пять траншей с погашением в 2017 - 2021 годах размером $0,17-0,18 млрд. каждый и два выпуска со сроком 12 и 15 лет и объемом соответственно $0,3 млрд и $1,1 млрд", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Sberbank CIB Investment Research.

Длинные бумаги амортизируются тремя равными годичными платежами в последние годы обращения.

4 сентября утром бумаги котировались вблизи уровней пятничного закрытия: Азербайджан-29 торговался на уровне 104,60% (4.59%, Z+246), тогда как Азербайджан-32 маркировался на уровне 87,30% (4,75%, Z+251).

"Текущий прайсинг отражает высокий интерес инвесторов к бумагам - особенно к длинному выпуску, объем которого соответствует требованиям для включения в индексы. В то же время мы не ожидаем дальнейшего существенного снижения спреда Азербайджан-32 к кривой бумаг России или США. Большой интерес инвесторов к новым бумагам обусловлен хорошей конъюнктурой рынка, ограниченностью их предложения на первое время и их ограниченной доступности для инвесторов, ориентирующихся на индексы. Сочетание этих факторов, вероятно, также обеспечит высокий спрос на находящиеся в обращении еврооблигации Азербайджан-24 и Южный газовый коридор – 26", - отметили в Sberbank CIB Investment Research.