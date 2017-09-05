Звезды азербайджанского шоу бизнеса выступили с едкой критикой деятельности главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова.

Протест известных певцов, среди которых Севда Яхьяева, Манана, Эльнара Халилова, Самир Пириев, Надыр Гафарзаде, Тунзале Агаева, Чингиз Мустафаев, Ильхама Гасымова и др, вылился в ироничную песню, в которой высмеиваются все инициативы Гаджибалы Абуталыбова. Песня стала совместным проектом с театром "Парни из Баку", и звезды выступили по их приглашению.

В песне рассказывается о том, как Гаджибала Абуталыбов уничтожил все парки в Баку, после чего покрыл их мрамором. Жители города, упавшие на скользком мраморе, «каждый раз передают привет Гаджибале».

Звезды спели о том, как Гаджибала Абуталыбов вырубил деревья в Баку и насадил вместо них электрические деревья. В вину главы ИВ Баку ставят и то, что теперь жители города вынуждены дышать пылью вместо чистого воздуха, который некогда был в Баку.

В песне поется о том, как в городе по несколько раз роют и асфальтируют одни и те же улицы, из-за чего Баку оброс многокилометровыми пробками, а также высмеивают английский язык Гаджибалы Абуталыбова и его любовь к фонтанам. Заканчивается произведение пожеланием того, чтобы Абуталыбов стал мэром всего мира.