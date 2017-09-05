Путин: «Трамп мне не невеста»

Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос о возможном его разочаровании президентом США Дональдом Трампом.

«Что касается разочарования или не разочарования - ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, а я ему тоже не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью.

У каждой страны есть свои интересы. Трамп в своей деятельности руководствуется интересами своей страны, я — своей. Я очень рассчитываю, что нам удастся находить какие-то компромиссы при решении двусторонних проблем», — заявил Путин.