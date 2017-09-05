Внук Назарбаева: «Дедушка помог мне избавиться от наркотиков»

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 27-летний Айсултан Назарбаев признался, что принимал наркотики. Об этом он рассказал 5 сентября на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, к наркотикам он пристрастился по уходе из жизни другого его деда - академика Мухтара Алиева и смертью в австрийской тюрьме отца - Рахата Алиева. «Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на планете (здесь и далее сохранена авторская орография. - Ред.)», - пишет Назарбаев-младший

Избавиться от наркомании ему помогли дед - Нурсултан Назарбаев и Всевышний.

«Первое, что дед сказал «Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить её». В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. «Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания – он всегда их выполняет», – спокойно ответил он. Я точно обязан ему жизнью. Не просто по крови. Он спас меня, и откровенно говоря дважды. Просто тогда мне не хватило ума и опыта это понять. Но в этот раз хватает. Конечно, со мной близкие и сейчас я живу в атмосфере поддержки. Это очень важно», - пишет внук президента.