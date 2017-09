Лидер современной Северной Кореи не боится войны с Америкой, а боится вероломства и обмана со стороны США, Китая и других стран. От своего отца –– Ким Чен Ира –– он получил в наследство не только экономические проблемы северокорейского социализма, ядерную и ракетную программу, но и горький привкус невыполненных обещаний со стороны США и тех других стран, которые сегодня известны как пятерка государств, некогда участвовавших в переговорах с правительством Северной Кореи о прекращении ядерной программы.

Очень редко СМИ и эксперты вспоминают малоприятную и знаковую историю, которая произошла между США и Северной Кореей в 1990-е гг. После распада СССР и потери основного экономического, военного и политического партнера в лице Москвы, еще живущий тогда Ким Ир Сен, создатель Северной Кореи и дед современного лидера, оказался в ситуации полного экономического краха, неурожая и голода, который, только по официальным данным, унес около 2 млн корейцев.

Опасения Ким Ир Сена и заверение Клинтона

Более того, в стране не было достаточного объема электричества, электростанции не имели достаточных мощностей для обеспечения нужд корейцев, а постоянная зависимость Северной Кореи от России и Китая в области энергетики дала сбой в начале 1990-х гг., когда оба партнера сами оказались в кризисе.

Северная Корея стала активно заниматься разработкой ядерных реакторов для получения и атомной энергии для электростанций, и для получения ядерного оружия. Вашингтон был озабочен проектами Северной Кореи, но развитие корейской атомной программы не создавало сиюминутной угрозы, а эпоха триумфального шествия США, которые вышли победителями из Холодной войны, предоставляла широкие возможности для оказания долгосрочного, мягкого и дипломатического влияния на режим без резких телодвижений. Советники Клинтона сделали Северной Корее необычное и весьма выгодное предложение: США сами будут участвовать в развитии мирной атомной энергетики в Северной Корее, обеспечат страну энергетическими ресурсами в полной мере, а, самое главное, решат продовольственную проблему.

Более того, Билл Клинтон в своем личном дружественном письме к северокорейскому руководству обещал подключить Китай, Россию, Японию и Южную Корею для дополнительных поставок продовольствия, топлива и технологий. Ким Ир Сен согласился: он получал помощь, восстановление торговли и инвестиций из США, западные технологии, которые можно будет использовать в разных направлениях, избавлялся от голода, но обещал прекратить ядерную программу и не денонсировать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО или NPT), который, на сегодняшний момент, остается последним рычагом сдерживания развития ядерных программ во многих странах.

Более того, США указали в соглашении самое важное обещание для сохранения государственности Северной Кореи: «США предоставят КНДР формальные гарантии по неприменению ядерного оружия против Кореи». Исторический страх, что США могут применить ядерное оружие против КНДР, всегда являлся и остается основным двигателем политики режима. Это сложно понять, но это надо принять как принципиальную основу действий КНДР, и администрация Билла Клинтона продемонстрировала некоторое уважение к уже умирающему Ким Ир Сену, который был уверен, что США способны на одностороннюю ядерную атаку, как уже было в Японии.

Такие формальные гарантии являются важной составляющей отношений между равными партнерами и, ими, скажем, обменивались СССР и США в годы разрядки, когда подписывали совместные декларации о неприменении ядерного оружия в отношении друг друга. Дипломаты Клинтона пообещали Пхеньяну подготовить закон или соглашение о том, что Америка не имеет враждебных намерений против КНДР. Может быть, США ожидали развала страны после смерти Ким Ир Сена и поэтому рассыпали свои обещания.

Историческое соглашение о помощи и гарантиях США осталось в истории под названием «Рамочное соглашение» или Agreed Framework between the U.S. and the Democratic People’s Republic of Korea of 1994. Однако в очень неудачное время был подписан данный договор: республиканцы, которые получили большинство на выборах в Конгресс в конце 1994 г., отказывались финансировать данное соглашение, затем под давлением Белого дома и с оговорками стали соглашаться, затем затеяли огромное количество инспекций со стороны МАГАТЭ и законодателей США по проверке выполнения обещаний КНДР, затем медленно согласовывали совместные усилия Японии, Южной Кореи, России и США по оказанию общей экономической помощи. В итоге, только к концу 1999 гг., т. е., к концу президентства Клинтона, соглашение с трудом заработало. Но дух сотрудничества между КНДР и США был потерян долгим ожиданием помощи и многочисленными проверками со стороны американцев, которые настаивали на том, что режим не прекращает программу, при этом не выполняя своих обязательств перед новым лидером Северной Кореи –– Ким Чен Иром.

Первое испытание атомной бомбы

Лидеры КНДР почувствовали себя обманутыми: США не выполняли обещаний, а новая республиканская администрация Дж. Буша мл. вообще назвала его страну «осью зла» и, самое главное, прекратила существование «Рамочного соглашения». Позиция администрации Дж. Буша мл. подкреплялась непроверенными данными, что КНДР ведет секретное обогащение урана. Обещание предыдущей администрация о гарантиях по неприменению ядерного оружия со стороны США не было выполнено, и, с точки зрения руководства Северной Кореи, над страной повисла угроза ядерной атаки. Это опасение было передано Ким Чен Иру и его сыну –– Ким Чен Ыну.

Именно эта ситуация –– невыполнение обещаний со стороны США –– детерминировало последующие события, которые привели к новой тупиковой ситуации 2017 г. Во время администрации Дж. Буша мл. КНДР вышла из договора по нераспространению ядерного оружия и занялась созданием межконтинентальных баллистических ракет и ядерной бомбы, настораживая глобальный мир испытаниями и постоянно увеличивая дистанционный потенциал своих баллистических ракет, которые сегодня способны достигнуть территории США.

В 2006 г. произошло и первое успешное испытание атомной бомбы. Всем известные шестисторонние переговоры с участием США, России, Японии, Южной Кореи, КНР и КНДР в 2000-е гг., которые стремились повторить «Рамочное соглашение» Клинтона, уже не могли остановить Ким Чен Ира и позже, его сына, современного лидера КНДР, –– Ким Чен Ына. Элита Северной Кореи не соглашалась на повторение неудачного сотрудничества с США, которое было сорвано из-за мнимой уверенности команды консерваторов –– Дж. Буша мл., Д. Чейни, К. Райс, Д. Рамсфелда –– в необходимости ликвидации ярых противников США без дополнительных мирных и дипломатических усилий и обменов.

Ни последующая за Дж. Бушем демократическая администрация Б. Обамы, ни сегодняшняя республиканская администрация Д. Трампа не сумели и вряд ли сумеют «разрулить» данную ситуацию, т.е. заставить Северную Корею прекратить ядерную программу. Обама осуществлял политику тихого сдерживания Кореи без окриков, угроз и давления на Китай. Но его сдерживание основывалась на постоянных военных учениях около берегов КНДР, что раздражало Пхеньян и давало дополнительный повод создавать ракеты. Более того, раздражался и Китай, который подозревал, что действия США вокруг КНДР –– это только повод для того, чтобы приблизить военную мощь к берегам Китая.

Сжечь Пхеньян в яростном огне

Администрация Д. Трампа, по сути, повторяет политику Б. Обамы, но с добавлением выкриков президента США через твиттер, который грозился сжечь КНДР в яростном огне. Еще летом 2017 г. Дональд Трамп говорил о возможностях быстрого решения проблемы с КНДР, угрожал личной безопасности Ким Чен Ына, шантажировал Китай прекращением торговли, если последний не будет помогать решить проблему, унижал Южную Корею в ее слабости перед северным соседом. В общем, демонстрировал мускулы и готовился к ракетному удару.

Более того, «военный переворот», который произошел в Белом доме в августе 2017 г., когда после многочисленных отставок советников президента, три генерала остались единственными системными политиками, отвечающими за внешнюю политику, –– глава Пентагона, Дж. Мэттис, глава администрации, Дж. Келли, и советник по национальной безопасности, Г. МакМастер, –– свидетельствовал, что военные были готовы на кардинальные шаги в отношении КНДР. Сам Ким Чен Ын подозревал, что США готовят покушение на его жизнь.

Однако произошло малоприятное обстоятельство, которое, смешало все карты и заставляет Белый дом реально нервничать, и эта нервозность проявляется в невнятной реакции США на последние испытания КНДР. До сентября 2017 г. места испытаний атомного оружия и места запуска баллистических ракет на территории КНДР были хорошо известно Пентагону. Если отбросить все моральные установки, то американские военные имели достаточно возможностей, чтобы нанести эффективный ракетный удар по этим местам и уничтожить военный арсенал КНДР.

Однако последний запуск межконтинентальной ракеты и испытание водородной бомбы были осуществлены режимом из окрестностей столицы –– Пхеньяна. Это свидетельствует о том, что Ким Чен Ын стал обладателем мобильных установок для запуска ракет, а также дает понять Трампу, что в случае американской атаки, он прикроется населением. Другими словами, превентивная атака, о которой так любили говорить Дж. Буш мл. и Д. Трамп, уже не возможна. Это кардинально поменяло расстановку сил в регионе: американский военный удар не уничтожит ядерный арсенал КНДР, а принесет только громадные человеческие жертвы среди населения, как минимум, двух государств. Исходя из данной ситуации, можно утверждать, что у Дж. Мэттиса, главы Пентагона, пока нет варианта действий и именно это заставляет его артикулировать странные и взаимоисключающие фразы об атаке на КНДР и о сотрудничестве с КНДР.

Наше резюме:

Наконец, можно заключить следующие:

Во-первых, Ким Чен Ын находится сейчас в сильной позиции с точки зрения военной операции. США не способны нанести эффективный ракетный удар по КНДР. Более вероятен сценарий, при котором США будут искать возможности уничтожить лидера КНДР, а он будет стремиться к получению оружия для защиты от дронов.

Во-вторых, КНДР не сядет уже за стол переговоров и не пойдет на соглашения по образцу Клинтона, что закрывает все двери для прекращения ядерной программы. КНДР стремится к признанию своего статуса сверхдержавы со стороны США и других стран. Великодержавные шаги Кима уже просматриваются и в его отношении к Китаю, основному донору и товарищу: все последние испытания были осуществлены в моменты, когда председатель КНР находился на ответственных международных форумах, на которых ему приходилось объяснять поведение младшего партнера. Это, несомненно, унижает и ослабляет позиции Си Цзиньпина как внутри Китая, где развернулась серьезная подковерная борьба против Си, так и на международной арене.

В-третьих, самое неприятное: в условиях непредсказуемой политики Д. Трампа такие государства как Япония и Южная Корея могут приступить к созданию собственного ядерного оружия, что, конечно, уничтожит все препятствия на пути его приобретения остальными странами. Режим ядерного нераспространения будет уничтожен.