Неуклюжая попытка заместителя министра обороны Армении Артака Закаряна объяснить неожиданный отказ армянской стороны от участия в учениях НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии, которые проходят с 3 по 11 сентября, оказалась неубедительной.

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, мировые СМИ распространили сообщение о том, что Армения в последний момент отказалась от участия в учениях НАТО. И это при том, что в двух предыдущих Армения принимала самое активное участие.

Сегодня замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил, что Армения официально не заявляла о намерении участвовать в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии.

"Не могу сказать, почему Армения была указана в списке участников (! - Ред). Армянские ВС никогда не заявляли о том, что будут участвовать в очередных учениях", - заявил он.

Но далее он пояснил, так что всем все стало понятно: «Любые планы всегда могут быть пересмотрены». Очевидно, эти планы были пересмотрены после вызова Саргсяна на ковер в Кремль.

В целом Армения, и это ее отличает от Азербайджана и Грузии, так и не определилась со своей позицией. Грузия четко пошла на Запад. Азербайджан не менее четко выдерживает нейтральную позицию. А Армению заносит то «вправо», то «влево», за что Ереван получает обидные, но неизбежные тычки то от России, то от Запада.

Четко по полочкам все разложило главное правительственное российское издание «Правда.ру».

«Ереван пошел по пути Киева, но его остановили». Именно под таким заголовком вышла статья в этой газете.

«Армения в 2015 году вступила в ЕАЭС, а еще раньше, в 1992 году, - в ОДКБ, получив торговые преференции и военную помощь от России. Но недавно выяснилось, что приоритетом Еревана стали европейская интеграция и сотрудничество с НАТО. И тут Москва, судя по всему, уже не повторит ошибок, допущенных на Украине», - отмечает автор.

В нынешнем году Ереван заявил о желании ассоциироваться с ЕС и подготовил соответствующий проект для подписания. Еще раньше Армения вступила в программу индивидуального партнерства с НАТО (Individual Partnership Action Plan, IPAP), план которого на 2017 - 2019 годы (пятый по счету) был утвержден в апреле. Документ предусматривает практику консультаций с альянсом по региональной безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования, а также участие республики в миротворческих миссиях военного блока в Косово и Афганистане. На последних саммитах НАТО армянская делегация присутствовала в качестве наблюдателя.

Как отмечает влиятельное издание, это выглядит уже не попыткой усидеть на двух стульях, а прямым предательством России. Впору сказать: "Пойдите и попросите НАТО решить ваши проблемы с Турцией и Азербайджаном".

«Собственная "многовекторность" не мешала Еревану обижаться на многовекторность России - налаживание экономических отношений с Турцией, планы принятия Анкары в ЕАЭС, продажу оружия Азербайджану. И это при том, что Баку платит России живыми деньгами, а Ереван приобретает оружие у России на ее же кредит, то есть берет взаймы», - говорится в публикации.

«Надо же, господа, как-то соразмерять свое желание всюду поспеть и свои возможности небольшой региональной страны! И понять, что ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) - это не бывший СССР в одном флаконе и не кормушка, а интеграция через соревнование и взаимопомощь».

Путин остановил наступление азербайджанцев

«Хочется также напомнить армянским друзьям, что именно Владимир Путин (а не Ангела Меркель) в апреле остановил наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Россия исторически доказала свое хорошее отношение к армянам. Вспомним хотя бы, что именно продвижение российской армии на помощь самообороне города Ван в 1915 году помогло спасти 200 тысяч армян от «геноцида» (здесь и далее кавычки наши. – Ред.) со стороны Османской империи. А чего стоит признание этого «геноцида» в 1995 году - на 20 лет раньше, чем это сделала Германия?!

Если бы армянская сторона хорошо подумала, то ей стало бы ясно, что сближение России с Турцией надо не осуждать, а приветствовать - и по очень простой причине: Москва и Анкара сближаются не столько в политическом, сколько в экономическом плане, и Ереван может от этого выиграть. Ведь ее граница с Турцией закрыта, так почему бы не попросить Путина посодействовать смягчению позиции Эрдогана?», - пишет «Правда».

Издание отмечает, что, похоже, здравый смысл все же берет верх, и Армения отказалась от участия в учениях Agile Spirit 2017, которые проводятся в Грузии странами - партнерами НАТО. Военнослужащие Армении и представители вооруженных сил страны не прибыли на церемонию открытия учений. "Без комментариев", - заявил ТАСС пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян.

Коснулась «Правда» и вопроса о евроассоциации Еревана, по которому «…Москве тоже надо занять твердую позицию: в Россию хлынет европейская подсанкционная продукция через Армению, которая будет зарабатывать на транзите, а РФ - терять имидж и внутренний рынок».

Так что не усидеть Армении на двух стульях, а возможно, и не на одном из них.