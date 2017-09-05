Мехмана Алиева просят отпустить под залог

Адвокат Фуад Агаев сегодня представил в Ясамальский районный суд Баку ходатайство об освобождении директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева под залог. Об этом Turan сообщил сам Агаев.

По его словам, согласно законодательству, суд должен в течение трех дней рассмотреть ходатайство.

Напомним, ранее Ясамальский суд избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Директора Turan обвиняют в незаконном предпринимательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 тысяч манатов.