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Мехмана Алиева просят отпустить под залог

 

Адвокат Фуад Агаев сегодня представил в Ясамальский районный суд Баку ходатайство об освобождении директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева под залог. Об этом Turan сообщил сам Агаев.

По его словам, согласно законодательству, суд должен в течение трех дней рассмотреть ходатайство.

Напомним, ранее Ясамальский суд избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Директора Turan обвиняют в незаконном предпринимательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 тысяч манатов.

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