Россия подаст в суд на США

Президент России Владимир Путин обвинил власти США в грубом нарушении имущественных прав РФ в результате закрытия ряда российских дипломатических объектов, сообщает Дойче велле.

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", - заявил президент России во вторник на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам проходившего в этом городе саммита стран БРИКС.

Назвав действия США беспрецедентными, Путин сообщил, что даст поручение МИД РФ обратиться в американский суд.

Президент РФ также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право сократить численность персонала американских дипучреждений в России еще на 155.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - пояснил Путин.