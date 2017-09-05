Синоптики обещают жару

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 25°, днем - 29 - 34°. В Баку ночью будет 22 - 24°, днем - 32 - 34° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45 - 50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 23 - 24°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 24 - 25°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 25 - 26° тепла.