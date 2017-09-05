Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Баку сразу после своего визита в Казахстан, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Напомним, что Эрдоган должен был прибыть в Азербайджан с двухдневным - 10 - 11 сентября - визитом для участия в 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан -Турция. Однако позже посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил, что визит Эрдогана отложен в связи с изменением в рабочем графике турецкого президента.

По информации Daily Sabah, с 8-го по 10-е сентября у Эрдогана пройдет встреча с Нурсултаном Назарбаевым, на которой стороны обсудят гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Мьянме, а также вопросы координации совместных действий двух стран в их общей борьбе с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.

Через неделю президент Эрдоган также примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 19 сентября по 25 сентября.