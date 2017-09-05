Десятиклассник из школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в классе стрельбу и напал на учителя. Как пишет телеграм-канал Mash, педагога госпитализировали с тяжёлыми травмами головы.

Сообщается, что подросток является бывшим учеником школы. Он ворвался на занятия с оружием, предположительно - огнестрельным. Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух, а затем стал избивать классного руководителя.

В ходе инцидента пострадало также не менее трех подростков-школьников, которые, устрашенные действиями хулигана, повыпрыгивали наружу из классных окон. Возраст получивших травмы школьников от 14 до 15 лет.