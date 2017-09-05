Грузия требует от Украины экстрадиции Саакашвили

Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, сообщает Интерфакс.
"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.