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Пресс-служба президента: «За грязной кампанией против Ильхама Алиева стоят Сорос и армяне»

 

Пресс-служба президента Азербайджана выступила с заявлением в связи с публикациями в западных СМИ, включая BBC News и Guardian, о том, что власти Азербайджана, де, использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 3 миллиардов долларов.

В заявлении отмечается, что ни  президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакой причастности к фактам, изложенным в означенных публикациях.

«Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер», - говорится в заявлении.

«Мы знаем, что за этим стоит завоевавший в мире имидж мошенника, афериста и лжеца Джородж Сорос и его подручные. Грязные дела Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Сотрудничающее с ним армянское лобби ведет грязную компанию против президента Азербайджана и членов его семьи. Однако эти попытки не приносят результата. Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является армянка - Дина Нагапетян, говорит о том, что за этими грязными обвинениями стоит армянское лобби», - говорится в заявлении.

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