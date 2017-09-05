Азербайджан и Россия готовятся к низким ценам на нефть

Азербайджан и Россия закладывают в проекты госбюджетов своих стран на 2018 год цену на нефть на уровне $40 за баррель, сказала во вторник в Баку журналистам председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Азербайджан и Россию объединяет очень многое с точки зрения общности подходов к бюджету, к контрольной работе и сбережению финансовых ресурсов, которые мы получаем при высоких ценах на нефть. Мы обменялись с коллегой из Азербайджана мнениями о том, что мы закладываем в бюджет 2018 года одинаковые предпосылки по цене $40 за баррель», - сказала Т.Голикова.

По ее словам, XVII сессия Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран СНГ, которая проходит в Баку, посвящена вопросам оценки эффективности взаимодействия Счетных палат с органами исполнительной власти.

«На встрече с нашей делегацией во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость совместной работы, поскольку объединяет нас одна и та же проблема – проблема более эффективного использования ресурсов в условиях снизившейся цены на нефть, в условиях, когда нам приходится оптимизировать бюджеты, консолидировать все доходные ресурсы для того, чтобы обеспечить, в первую очередь, социальные обязательства, которые закреплены за бюджетами всех государств, и осуществлять инвестиции», - заявила Т.Голикова.

Как сообщалось ранее, в азербайджанском бюджете 2017 года заложена цена на нефть на уровне $40 за баррель.