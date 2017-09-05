К девяти годам лишения свободы приговорил Тбилисский городской суд Георгия Мамаладзе, высокопоставленного представителя патриархии Грузии, обвиненного в покушении на убийство секретаря патриарха Шорены Тетруашвили, а также в незаконном хранении оружия, сообщили его адвокаты.

Мамаладзе был задержан в феврале в Тбилисском аэропорту, откуда он намеревался лететь в Германию, где к операции на поджелудочной железе готовили патриарха всея Грузии Илию Второго. У Мамаладзе нашли цианид, который он, по версии прокуратуры, планировал использовать для убийства священнослужителя.

"Девять лет — это абсолютно неадекватное решение судьи", — заявил адвокат обвиненного Георгий Панцулая.

"Это катастрофа, это вышло абсолютно за все рамки… Мотивации нет никакой", — заявил второй адвокат Мамаладзе, Михаил Рамишвили.

По его словам, судья необоснованно переквалифицировал дело со статьи "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" на статью "Умышленное убийство". Адвокаты пока не сообщили, намерены ли они обжаловать данное решение в апелляционном суде.