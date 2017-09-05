Эрдоган позвонил лидеру Мьянмы

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Как сообщает Hürriyet, главными темами обсуждения сторон стали вопросы разрешения межконфессионального конфликта в Мьянме (нарушение прав мусульман Рохинджа в Аракане) и оказания гуманитарной помощи населению региона.

Президент Турции сказал, что нынешняя ситуация в Мьянме вызывает обеспокоенность во всем мире, заявив, что его страна осуждает террор и провокации в отношении невинных граждан.

Кроме того, Р. Т. Эрдоган поставил в известность своего коллегу, что переход событий в стадию серьезного гуманитарного кризиса вызвал резкое недовольство в его республике, и подчеркнул, что Турция поддержит любые усилия, направленные на решение проблемы, будучи категорической сторонницей неприменения силы в ходе этого процесса.