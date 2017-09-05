Убийца с «28 Мая» предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу 52-летнего Эльмана Магеррамова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает haqqin.az, на заседании, на котором председательствовал Мирза Ханкишиев, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Следующее заседание назначено на 12 сентября.

Отметим, что убийство произошло в мае этого года неподалеку от станции метро «28 Мая» на улице Тебриза, 2. Здесь было обнаружено тело жителя Ленкорани Алиева Мушвига с множественными травмами в области головы.

Следствие выяснило, что убил М.Алиева именно Э.Магеррамов, нанеся тому удары тупым предметом по голове, после чего с места преступления сбежал.

Магеррамову предъявлено обвинение по статьям 120.2.2 (умышленное убийство) и 120.2.9 (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии).