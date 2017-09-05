Пугачева и Эрнст чуть не поссорились из-за концерта в Баку

Российская певица Алла Пугачева раскритиковала главу Первого канала Константина Эрнста за якобы спекуляцию на ее имени. 10 сентября на этом телевизионном ресурсе намерены показать концерт с фестиваля «Жара», который состоялся в Азербайджане, пишут российские СМИ.

Первый канал рекламирует данное мероприятие, дабы привлечь к просмотру передачи максимальное количество зрителей. В анонсе поклонникам обещают показать именно концерт Аллы Пугачевой. Примадонна сразу же заметила несоответствие в этом объявлении - ведь на фестивале исполнила она всего-то несколько композиций.

Пугачева полагает, что Первый канал, пользуясь ее популярностью, старается увеличить себе количество просмотров. Глава информационного ресурса Константин Эрнст буквально мгновенно отреагировал на слова российской певицы, и из анонса передач неточная информация была удалена. Пугачева поблагодарила Эрнста за такую его реакцию.

Примадонна российской эстрады завершила свою карьеру, но имеет обыкновение по временам все же выступать на публике. Пугачева обещала вернуться на большую эстраду в 2019 году, когда ей исполнится 70 лет. Специально для этого ею подготовлена будет концертная программа, которую пообещала она непременно показать в Баку.