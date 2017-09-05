Ущерб Украине от строительства Россией Крымского моста составит 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей). Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил представитель прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, расположенное в Киеве) Гюндуз Мамедов. Видео выступления доступно на YouTube.

«Ущерб от строительства моста оценивается в 10 миллиардов гривен. Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы. Для ее проведения у нас есть ресурсы, но не хотелось бы о них говорить», — сказал Мамедов.

Сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, и он станет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.