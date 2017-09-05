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Азербайджанские спортсмены отчитались в Минспорта За Универсиаду и чемпионат мира

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча со спортсменами, отличившимися на Всемирной Универсиаде в Тайване и на чемпионате мира по таэквондо в Корее.

На Универсиаде Азербайджан завоевал 8 медалей – 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. На первенстве планеты азербайджанские таэквондисты взяли золото и бронзу.

Встречу открыл глава Управления спорта Министерства молодежи и спорта, олимпийский чемпион Фарид Мансуров:

Фарид Мансуров

«Хотел бы особо отметить таэквондистов. Они выступали и на чемпионате мира, и на Универсиаде. Все знают, что чемпионат мира – это особое событие со своей атмосферой. На Универсиаде мы тоже добились хороших результатов - завоевали 8 медалей.

Отдельно хочу сказать о нашем легкоатлете Назиме Бабаеве. Он победил на Универсиаде, а до этого стал чемпионом Европы среди молодежи».

Сотрудник Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов, присутствовавший на Универсиаде в Тайване, заявил, что сборная Азербайджана отправилась на Игры с 19 спортсменами и, несмотря на малочисленность состава, выступила весьма достойно.

«Большие страны привезли на Универсиаду по 300-400 спортсменов. Мы отправились в составе 19 человек. Для такого количества спортсменов 8 медалей – очень хороший результат. Международная федерация студенческого спорта (FISU) высоко оценила наши показатели. Всего в Универсиаде приняли участие 134 страны. Более 7 тысяч спортсменов соревновались в 21 виде спорта.

В легкой атлетике хочу отметить Назима Бабаева. У него была травма, но он все же смог выступить и стать победителем. К сожалению, наша метательница молота Анна Скидан не смогла показать свой результат. Не смогли успешно выступить и тяжелоатлеты».

Вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Наги Сафаров в своей речи заявил, что команда могла завоевать больше медалей. «Тем не менее, мы рады, что вновь выиграли чемпионат мира. В 2001 году впервые чемпионом мира по таэквондо стал Ниямеддин Пашаев. В 2015 году, спустя 14 лет, его достижение повторил Радик Исаев. И вот сейчас наш спортсмен – Милад Беиги Харчегани - вновь сильнейший на планете.

Спортсмены постоянно должны быть в форме, так как необходимо зарабатывать рейтинговые очки. Мы выступали на Исламиаде, чемпионате мира, Универсиаде, а через 10 дней отправляемся на Гран-при. Радик и Милад лидируют в мировых рейтингах. Всего в рейтинге 8 наших спортсменов. Постараемся завоевать как можно больше лицензий на Олимпиаду в Токио».

Назим Бабаев

Легкоатлет Назим Бабаев отметил, что это был хороший сезон и для него, и для азербайджанского спорта.

«Я выиграл Исламиаду, молодежный чемпионат Европы и Универсиаду, - говорит прыгун тройным. - Хочу поблагодарить нашу команду по таэквондо. На Универсиаде я травмировался за день до финала. Меня выручил доктор наших таэквондистов».

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