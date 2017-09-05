В Баку будут завезены сотни новых автобусов

В ближайшее время в Баку будет доставлено 300 новых автобусов. Большинство этих автобусов будут эксплуатироваться в пригородах столицы. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, использование новых автобусов улучшит качество обслуживания пассажиров в населенных пунктах вокруг Баку.

«Услуги пассажирских перевозок в пригородах Баку должны быть такими же, как и в центре города. Мы планируем привлечь новые автобусы для улучшения качества обслуживания пассажиров за пределами столицы. Пока не ясно, по какому маршруту будут курсировать новые транспортные средства», - сказал Агаев.

Глава пресс-службы также сказал, что на новых автобусах будет введена карточная система.

Отметим, что пока не установлено, каким компаниям-перевозчикам будут переданы транспортные средства.