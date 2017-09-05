Франция против переговоров о вступлении Турции в Евросоюз

Современная политическая ситуация в Турции не располагает к продолжению переговоров о присоединении этой страны к Евросоюзу. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, передает РИА Новости.

«Одно можно сказать точно: политическая ситуация в Турции сегодня не позволяет рассматривать, учитывая наши настоящие позиции, продолжение переговоров, обмена мнениями, ожиданиями в отношении усиления интеграции с Турцией», — заявил Кастанер в эфире радиостанции France Inter.

Политик подчеркнул, что общий диалог Европы и Турции необходимо продолжить, однако «переговоры в любом случае приостановлены». «Такова реальность сегодня», — добавил Кастанер.

Он пояснил, что переговоры с Турцией последних лет были «пустой тратой времени». «Последние десять лет мы использовали Турцию в качестве «козла отпущения», чтобы оправдать политический курс Франции. Мы использовали Турцию, чтобы ею пугать, а в действительности Турция является частью нашей общей истории», — заявил Кастанер.