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Британские солдаты-неонацисты готовили теракты

 

Нескольких британских военнослужащих, которые предположительно являлись членами запрещенной неонацистской группировки «Национальное действие», арестовали по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция, действуя совместно с контртеррористическими подразделениями из Уэст-Мидлендс, Уэльса и Ист-Мидлендса, взяла под стражу четверых мужчин в возрасте от 22 до 32 лет. Сколькие из них являются военнослужащими, не уточняется. В настоящее время все они находятся в полицейском участке в Уэст-Мидлендсе.

В министерстве обороны Великобритании уже подтвердили факт ареста нескольких военнослужащих в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

В рамках спецоперации также были проведены обыски. Как подчеркнули в полиции, все действия были тщательно спланированы. «Угрозы общественной безопасности не было», — уточнили в ведомстве.

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